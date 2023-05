Megafallen im Nahen Osten Älteste Baupläne der Menschheit entdeckt

Das Team um Rémy Crassard von der Universität Lyon geht davon aus, dass die Menschen einst Tierherden, etwa eine Gruppe Gazellen, entlang der Steinreihen in die Gehege getrieben haben. Noch bemerkenswerter als die Anlagen selbst sind jedoch die in Stein gravierten präzisen Baupläne, über die das Team nun berichtet.

Mit Werkzeugen eingemeißelt

Die 8000 Jahre alten Pläne gehören zu einem Wüstendrachen in Saudi-Arabien. Die 9000 Jahre alten Aufzeichnungen zu einer ähnlichen Struktur in Jordanien, berichten die Fachleute. Es handele sich um die ältesten bekannten, maßstabsgetreuen Baupläne der Menschheitsgeschichte. Die Gehege der Wüstendrachen, die von bis zu 20 Gruben begrenzt werden, messen im Schnitt einen Hektar – also 10.000 Quadratmeter.