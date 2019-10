Zweiter Weltkrieg im Pazifik Tiefseeforscher finden Wrack aus der Schlacht von Midway

Tiefseeforscher und Historiker sind auf dem Grund des Pazifiks nordwestlich von Hawaii auf Wracks der berühmten Seeschlacht von Midway im Zweiten Weltkrieg gestoßen. Mithilfe von Sonaraufnahmen konnten die Wissenschaftler die Überreste genau vermessen. Nun sind sie sich sicher: Eines der Wracks muss der japanische Flugzeugträger "Akagi" sein.

Die Seeschlacht gilt als Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Im Juni 1942 griff die japanische Seestreitmacht die winzigen Midway-Inseln im nördlichen Pazifik an, die zu den Vereinigten Staaten gehören. Die Inseln liegen auf halber Strecke zwischen Kalifornien und Japan, daher auch der Name.

Die Japaner wollten die Kriegsflotte der USA mit dem Überraschungsangriff aus der Reserve locken und möglichst versenken. Doch US-Abwehrspezialisten hatten das japanische Codesystem geknackt. Die Japaner liefen in eine Falle.

Mehr zum Verlauf des japanischen Angriffs lesen Sie hier: "Seeschlacht um die Vogelinseln".

Das Wrack des Flugzeugträgers "Akagi", was übersetzt so viel wie rotes Schloss bedeutet, liegt in gut 5490 Meter Tiefe, etwa 2000 Kilometer nordwestlich von Pearl Harbor im Meeresschutzgebiet Papahanaumokuakea. Das Schiff war von US-Flugzeugen schwer getroffen worden. Als klar wurde, dass es nicht mehr zu retten ist, wurde es evakuiert und durch einen japanischen Zerstörer versenkt.

"Das Wrack liegt aufrecht"

Die Forscher setzten ein autonom fahrendes unbemanntes Unterwasserfahrzeug ein, das das Wrack mithilfe von Sonar untersuchte. Samstagnacht hatte das Fahrzeug Messungen durchgeführt, die am Sonntag zusammen das Bild eines Kriegsschiffs ergaben.

Weil die ersten Scans mit einer geringen Auflösung gemacht worden waren, schickten die Forscher das Vehikel erneut in die Tiefe, um noch bessere Aufnahmen zu machen. Danach bestand für die Wissenschaftler kein Zweifel mehr. "Ich bin sicher, bei allem was wir sehen und was wir aus dem Bild ableiten können: Es kann nichts anderes sein als die 'Akagi'", sagte Rob Kraft vom Unternehmen Vulcan Inc., das auch Tiefseeforschung betreibt.

Das Schiff liegt inmitten eines Trümmerhaufens. Der Meeresboden wurde durch den Aufprall deutlich aufgewühlt. "Das Wrack liegt aufrecht", sagt Kraft. Der Bug und das Heck sind deutlich zu erkennen. Ein Teil des Flugdecks ist zerrissen.

Die Besetzung des Forschungsschiffs "Petrel" hatte jahrelang mit der US-Marine und anderen Behörden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um gesunkene Schiffe aufzuspüren. In der vergangenen Woche hatten die Forscher ein weiteres Wrack der Schlacht von Midway identifiziert. Es handelte sich ebenfalls um einen japanischen Flugzeugträger namens "Kaga".

"Wir haben von der Schlacht gelesen, wir wissen, was passiert ist", sagt Historiker Frank Thompson vom Naval History and Heritage Command, das die Geschichte der US-Navy bewahren soll. "Aber wenn man diese Wracks auf dem Grund des Ozeans sieht, bekommt man ein Gefühl dafür, wie hoch der wahre Preis von Krieg ist", sagt Thompson weiter. Mehr als 3300 Menschen kamen bei der Schlacht ums Leben. Die Forscher hoffen nun, alle Wracks aufzuspüren.

Der Milliardär und Mitbegründer von Microsoft, Paul Allen, hatte die Suche nach den Wracks initiiert. Er starb im vergangenen Jahr.