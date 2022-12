Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem der Universität Tübingen und des Senckenberg Centres for Human Evolution and Palaeoenvironment entdeckte auffällige Schnittspuren auf dem Mittelfuß- und dem Fingerknochen eines Höhlenbären. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift »Journal of Human Evolution« veröffentlicht.