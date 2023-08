In Europa weisen der Studie zufolge nur drei bekannte große IAB-Eisenmeteoriten die chemische Zusammensetzung der Möriger Pfeilspitze auf. Die Forschenden halten es für wahrscheinlich, dass das Material vom Kaalijarv-Meteoriten stammt, der um 1500 vor Christus in Estland einschlug. Dabei entstanden mehrere Krater mit bis zu 100 Meter Durchmesser. Da die größten Meteoritenfragmente am Boden explodierten, müssten viele kleine Splitter entstanden sein, heißt es; aus einem solchen könnte die Pfeilspitze gefertigt worden sein.

Eisen wurde in Zentraleuropa schon in der damaligen Bronzezeit aus Erz hergestellt. Vorher konnte das Metall nur von Meteoriten gewonnen werden – und war entsprechend selten und kostbar. Bisher wurden der Forschungsgruppe zufolge in ganz Eurasien und Nordafrika nur 54 Artefakte aus meteoritischem Eisen an 21 Fundstellen entdeckt. Allein 19 davon stammen demnach aus dem Grab des Pharaos Tutanchamun in Ägypten.