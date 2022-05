Der Puls steigt, die Pupillen weiten sich, die Durchblutung der Genitalien nimmt zu – es gibt verschiedene körperliche Anzeichen, die sexuelle Erregung signalisieren. Nun hat ein Forschungsteam herausgefunden: Auch die Zusammensetzung der Atemluft kann den Grad der Lust verraten. In der ausgeatmeten Luft sexuell erregter Menschen lassen sich Spuren flüchtiger Moleküle messen. Erschienen sind die Erkenntnisse in der Fachzeitschrift »Scientific Reports« .

An der Studie nahmen zwölf Männer und zwölf Frauen teil. Im Research Laboratory on Human Sexuality an der Universität Porto sahen sie sich in zufälliger Reihenfolge verschiedene zehnminütige Filmclips an: eine Natur-Reisedokumentation, einen Horrorfilm, ein Fußballspiel und einen Erotikfilm. Währenddessen wurde ihr Atem kontinuierlich auf mehr als hundert organische Verbindungen untersucht. Gleichzeitig maßen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die sexuelle Erregung der Testpersonen, indem sie etwa einen Temperaturanstieg an den Genitalien ermittelten.