Silvester auf der "Polarstern" Wann stößt man denn am Nordpol an?

Wann auf das neue Jahr anstoßen? Während sich diese Frage an fast allen Orten der Welt mit einem Blick auf die Uhr beantworten lässt, rutscht die Besatzung des Forschungsschiffs "Polarstern" in der Arktis zu einem etwas willkürlich gewählten Zeitpunkt ins neue Jahr.

"Der traditionelle Zeitbegriff verliert in der Polarnacht und dicht in der Nordpolumgebung etwas seine Bedeutung. Sie können sich die Zeitzone da relativ frei aussuchen", sagte Expeditionsleiter Markus Rex dem Deutschlandfunk. Die Längengrade, die normalerweise die Zeitzonen festlegen, würden innerhalb kurzer Zeit überquert.

"Wir leben zurzeit an Bord der 'Polarstern' auf Moskau-Zeit", erklärte Rex. Nach dieser werde dann auch auf der Brücke mit einem Glas Sekt angestoßen.

Die "Polarstern" driftet seit Oktober mit dem arktischen Meereis durch die Nordpolregion. Aufgrund der Polarnacht ist sie derzeit von ständiger Dunkelheit umgeben. Während der insgesamt ein Jahr dauernden Expedition werden etwa 300 Wissenschaftler aus 16 Ländern an Bord sein. Ziel ist, das Klima in der Zentralarktis zu erkunden.

Rex selbst, der für das Alfred-Wegener-Instituts arbeitet, verbringt Silvester nicht auf der "Polarstern", er ist gerade auf dem Rückweg nach Norwegen.

ISS: Besatzung kann 15 Mal das neue Jahr begrüßen

Ebenfalls viele Gründe zum Feiern hat die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS. Sie kann gleich 15 Mal ins neue Jahr rutschen. So oft werde die Raumstation am 1. Januar die Datumsgrenze überschreiten, erklärte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos. Die Raumstation umrundet die Erde alle eineinhalb Stunden. Vor zwölf Monaten konnte die ISS sogar 16 Mal das neue Jahr begrüßen.

Feiern will die Crew laut Roskosmos allerdings nur dreimal: jeweils nach Ortszeit über dem Kontrollzentrum Houston (US-Bundesstaat Texas), über dem Baikalsee in Sibirien und über dem Pazifik.

NASA Die Internationale Raumstation ISS umkreist die Erde in rund 400 Kilometern Höhe (Archivbild)

Der Behörde zufolge können sich die Raumfahrer zum neuen Jahr unter anderem auf Oliven, Pistazien, Datteln, gedörrte Preiselbeeren, Pinienkerne, Haselnüsse und Schokolade freuen. Auf schwarzen Kaviar, der sonst zu Neujahr verzehrt wurde, müssen sie dieses Jahr allerdings verzichten.

Zurzeit kreisen sechs Personen auf dem Außenposten der Menschheit in etwa 400 Kilometern Höhe um die Erde: die russischen Kosmonauten Alexander Skworzow und Oleg Skripotschka, die US-Amerikaner Christina Koch, Jessica Meir und Andrew Morgan sowie der Italiener Luca Parmitano.

Die ersten: Samoa und Kiribati haben das neue Jahr begrüßt

Weltweit als Erste haben bereits die pazifischen Inselstaaten Samoa und Kiribati um elf Uhr deutscher Zeit das neue Jahr begrüßt. Samoa hatte sich 2011 per Verlegung der eigenen Zeitzone in die Silvester-Pole-Position gebracht und ist damit noch eine Stunde früher im neuen Jahr als Neuseeland. Zwei weitere Stunden später knallen dann in Australiens Ostküstenmetropole Sydney die Korken (14 Uhr MEZ).

Für besonders Feierfreudige ergibt sich theoretisch die Möglichkeit, gleich zweimal ins neue Jahr hineinzurutschen, indem sie von Samoa ins östlich der Datumsgrenze gelegene Amerikanisch-Samoa reist. Zwischen den Hauptstädten liegen nur rund 125 Kilometer Luftlinie, aber 25 Stunden Zeitunterschied. Das US-Außengebiet markiert so den Schlusspunkt im Silvester-Reigen rund um den Globus.