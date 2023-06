Fünfzehn bis zwanzig Jahre, sagt Michael Spitzbarth, so lang sei es her, dass er sich Sneaker von Adidas oder Nike gekauft hat. Damit ist er eine Ausnahme, denn Sneaker der Marktführer sind weltweit beliebt. Das drückt sich auch in Zahlen aus: 2021 wurden in Deutschland 47 Millionen Paar Sneaker verkauft.