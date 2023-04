Social Design Award 2023 Wir sind füreinander da!

Der Wettbewerb

Der Ukrainekrieg, die Inflation und natürlich die Klimakatastrophe: Es gibt vieles, was das Leben schwieriger macht. Doch gerade dann kann man gemeinsam am meisten erreichen. Deshalb werden beim Social Design Award in diesem Jahr Projekte und Aktionen gesucht, die sich für eine starke Gemeinschaft engagieren.

Den Wettbewerb richtet SPIEGEL WISSEN, in Kooperation mit dem Handelsunternehmen Bauhaus, nun zum zehnten Mal aus. Ausgezeichnet werden die besten Projekte, die sich für mehr Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung engagieren. Das Motto des Social Design Awards ist daher: Wir füreinander!