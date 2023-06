SPIEGEL-Klimabericht Ich schau dir in die Verhandlungen, Baby

Gern vergessen wird bei solchen Zahlen auch, dass die regionale Erwärmung in sogenannten Klima-Hotspots noch stärker zunimmt, in Europa zum Beispiel. In den vergangenen 30 Jahren sind die Temperaturen hier mehr als doppelt so schnell gestiegen als im globalen Durchschnitt, kein anderer Kontinent hat sich so schnell erwärmt, berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) im vergangenen November. Im Zeitraum von 1991 bis 2021 seien die Temperaturen in Europa durchschnittlich um 0,5 Grad pro Jahrzehnt gestiegen.

Was ein wenig hoffen lässt: Immerhin gebe es erste Hinweise darauf, dass sich zumindest dieser Anstieg der Emissionen verlangsamt hat.

Auch westliche Staaten fördern mehr Öl und Gas

Auf der Uno-Konferenz in Bonn deutet allerdings nichts auf eine schnelle Trendwende hin. Die Organisation Climate Action Tracker (CAT) erklärte ebenfalls am Donnerstag, dass noch weniger Länder als im vergangenen Jahr ihre Klimaziele bisher nachgebessert hätten. Insgesamt seien es nur vier, Deutschland ist nicht dabei, aber etwa die Türkei. Ansonsten sei man weiter auf einem 2,7-Grad-Pfad bis Ende des Jahrhunderts – jedenfalls wenn man davon ausgeht, was Politiker weltweit wirklich an Klimaschutz umsetzen. Und nach all den vollmundigen Versprechen der vergangenen Jahre ist das wohl auch das einzig realistische Maß.