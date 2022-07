Das SPIEGEL-Klimazeugnis

Versetzung gefährdet

Es ist Zeugniszeit: Wo steht die Ampel im Kampf gegen die Klimakatastrophe? Wo kommt sie gut voran, wo sind ihre Leistungen mangelhaft? Scholz, Habeck, Wissing – wer ist Klassenprimus, wer muss nachsitzen? Experten und Expertinnen aus der Redaktion vergeben Noten.

Windkraft – »gut«: Wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe

Noch dümpelt der Windkraftausbau in Deutschland vor sich hin. Nun will die Ampelkoalition Tempo machen. Wie das gelingen kann – und warum es Streit gibt.

Landwirtschaft – fast »mangelhaft«: So viele Rinder, das ist Wahnsinn

Weniger Kühe, weniger Schweine: Damit die deutsche Landwirtschaft ihre Klimaziele erreicht, müsste sie ihre Fleischproduktion dramatisch drosseln. Die Regierung versucht, das auf einem Umweg durchzusetzen.

Kohleausstieg – »mangelhaft«: Der schmerzhafte Abschied vom dreckigsten Energieträger

Ausgerechnet Braun- und Steinkohle wird Deutschland wohl länger verbrennen als geplant. Dabei lässt sich Energie kaum klimaschädlicher gewinnen. Warum sich der Kohleausstieg zu verzögern droht und was das bedeutet.

Mobilitätswende – fast »mangelhaft«: Zwei drängeln sich am Steuer, aber keiner fährt

Bei kaum einem Thema werden die Deutschen so emotional wie beim Auto – und die Bundesregierung erleidet Lade-Hemmungen bei der E-Mobilität. Kriegt die Ampel rechtzeitig die Kurve?

Moorschutz – noch »befriedigend«: Wie sich Deutschland das Wasser abgräbt

Deutschlands Moore gehören zu den größten Klimakillern: Sie stoßen jährlich Millionen Tonnen Treibhausgase aus, mancherorts mehr als die Industrie. Wie lässt sich das ändern und wie geht es voran?

Wende zum Wasserstoff – »gut«: Wild entschlossen, das Wundermittel einzusetzen

Er trägt viel Energie in sich und lässt sich klimaneutral erzeugen: Wasserstoff könnte eine Wunderwaffe im Kampf gegen die Krise sein. Woran es noch hapert.

Die Themen der Woche

Reaktionen auf Taxonomie: »Die EU-Klimapolitik ist nun nachhaltig geschwächt«

Atomkraft und Gas gelten in der EU künftig als nachhaltig – die Industrie begrüßt das. Umweltschützer dagegen sind enttäuscht: Der Entschluss würde alle »ins Nirwana greenwashen«, schreibt Luisa Neubauer. Die Übersicht.

Interview mit Finanzprofessor zu Taxonomie: »Nur weil Kohle noch schmutziger ist, ist Erdgas nicht nachhaltig«

Investitionen in Erdgas und Atomkraft sind nachhaltig, hat das EU-Parlament entschieden. Finanzprofessor Volker Brühl sagt: Das ist ein Fehler mit Folgen für die Anleger – und überflüssiger Kotau vor der Nuklearindustrie.

»Ökosiegel« für grüne Investitionen: Greenwashing ist jetzt erlaubt

Das EU-Parlament hat die Taxonomie durchgewinkt – auch für Gas und Kernkraft. Diese Entscheidung ist nicht nur ein Geschenk an Wladimir Putin, sie verkennt die Realität.

Infrastruktur der Energieversorgung: Wie lässt sich das Erdgasnetz auf Wasserstoff umrüsten?

Die EU kennzeichnet einige Gasprojekte nun als nachhaltig, wenn sie bis 2035 vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden – vor allem auf Wasserstoff. Welche Hürden dabei überwunden werden müssen.

Glaziologe zu Gletscherabbruch: »Wir haben das noch nie so gesehen«

Auch Wissenschaftler wurden von der Gewalt des Marmolata-Gletscherabbruchs in den Dolomiten überrascht. Was hat der mit der Klimakrise zu tun – und haben die größeren Alpengletscher noch eine Überlebenschance?

Deutsche Klimaziele: Ebbe auf dem CO₂-Konto

Über die entscheidende Kennzahl für Klimaschutz wird noch immer kaum gesprochen. Kein Wunder: Das Konzept des CO₂-Budgets erlaubt es Forschern eine Messlatte an Klimaschutzpläne anzulegen. Nun gibt es neue Zahlen.