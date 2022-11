Viel weiß die Welt nicht über den Mann, der Sponsianus genannt wurde. Genauer gesagt weiß sie so gut wie gar nichts, gäbe es da nicht diese Münze, einen sogenannten Aureus. Sie war im Jahr 1713 in Siebenbürgen entdeckt worden, in den Resten eines Außenpostens im hintersten Winkel des früheren Römischen Reiches.