Männer mit Speeren in der Hand jagen Tieren nach, und Frauen ernten Beeren von Sträuchern: So stellen sich viele die Rollenverteilung in der Steinzeit vor. Doch diese Erzählung könnte fehlerhaft sein, legt eine am vergangenen Mittwoch in der Fachzeitschrift »Plos One« veröffentlichte Studie nahe. In lokalen Gemeinschaften und indigenen Volksgruppen aus jüngerer Zeit sind Frauen demnach ebenfalls in Jagdprozesse eingebunden.