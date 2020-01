Liebe Leserin, lieber Leser,

wo kommt der Strom her? In Deutschland wird er vor allem aus Kohle, Wind- und Solarkraft und Kernenergie gewonnen. Der Anteil an erneuerbaren Energien soll zunehmen, der Kohleausstieg ist beschlossen. Wann genau, darum wird gestritten. Woran wir aber hierzulande alle gewöhnt sind: Der Energiebedarf von fast 83 Millionen Deutschen wird tagtäglich zuverlässig gedeckt. Der Strom kommt, wie es so schön heißt, aus der Steckdose.