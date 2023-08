Acht Tage später fasste »Nature« die in Windeseile publizierten Replikationsversuche so zusammen : »LK-99 ist kein Supraleiter.« Tatsächlich scheint das Material eher isolierend als leitend zu wirken. Eine Materialphysikerin von der University of Illinois sagte dem »Scientific American« : Ganz beerdigt sei die Hoffnung noch nicht, aber »der Sarg steht da, die Nägel liegen bereit und der Hammer auch.«

Gefälschte Daten?

Leider setzt sich mit dem steilen Aufstieg und schnellen Absturz von LK-99 eine Serie fort, die dieses Forschungsgebiet schon länger plagt. Das Team eines Forschers von der University of Rochester im US-Staat New York musste gerade ein kürzlich in »Physical Review Letters« erschienenes Paper zurückziehen . Es ist bereits die zweite öffentliche Rücknahme einer Veröffentlichung dieses Teams . Im einen Fall geht es um den Verdacht gefälschter Daten, im anderen um die Verarbeitung und Darstellung der in der Arbeit präsentierten Daten.

Beunruhigend ist das nicht zuletzt deshalb, weil das gleiche Team im März in »Nature« ebenfalls ein Material vorgestellt hatte , das angeblich unter weniger extremen Bedingungen als sonst erforderlich supraleitende Eigenschaften aufweisen soll. Dieser Artikel ist weiterhin öffentlich und nicht zurückgenommen. Vermutlich aber werden alle Arbeiten des Teams von Ranga P. Dias, der vorübergehend zu einem Star der Supraleiter-Szene aufgestiegen war, jetzt sehr sorgfältig geprüft werden.

»Plötzlich populär«

Es sieht aus, als müsse die Welt vorerst weiterhin auf das Unobtanium warten. Die Begeisterung, die die vermeintliche Entdeckung in Südkorea weltweit ausgelöst hat, zeigt deutlich, wie groß die Hoffnung auf ein Wundermittel ist, mit dem sich die Menschheit aus dem selbst gemachten Klimasumpf ziehen kann.