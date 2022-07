Die Liste ließe sich nahezu beliebig fortsetzen, aber der Kern bleibt immer der gleiche: Die Hersteller von CO₂ haben, wie Guterres sagt, die Welt im Würgegriff. Es gibt eine gewaltige Korrelation zwischen der Förderung und Verteidigung fossiler Brennstoffe und Aktivitäten, die absolut unzweifelhaft schlecht, zerstörerisch sind. Dabei hätten wir längst die Technologien, um uns aus diesem Würgegriff zu befreien. Aktuelles Beispiel: Diese Studie, die vorrechnet, wie Deutschland sich bis zum Winter von russischem Gas unabhängig machen könnte .

Erfolg jahrzehntelanger Bemühungen

Die Lösungen sind da. Dass wir sie immer noch nicht in großem Stil einsetzen, ist ein Erfolg dieser jahrzehntelangen strategischen Arbeit. In den USA, in Europa, in Russland, Australien, Indien, China.

All das klingt für Sie vermutlich immer noch dramatisierend und übertrieben. Dass es das tut, ist ein weiteres Zeichen dafür, wie effektiv die Propagandisten des Fossilen in den letzten Dekaden gearbeitet haben. Das Forum zu dieser Kolumne wird einmal mehr überquellen mit wiedergekäuten Pseudoargumenten aus ihrem jahrzehntelang gepflegten Fundus.

Die Fossilbranchen sind, das ist längst völlig klar, Feinde der Menschheit. Sie haben sich Strategien, Verbündete und Handlanger zugelegt, um so noch möglichst lange weitermachen zu können. Das ist natürlich selbstzerstörerisch, denn auch die Kinder der Öl- und Kohlemanager und ihrer Anteilseigner werden auf einem heißeren, instabilen, in Teilen unbewohnbaren Planeten leben müssen. Aber bei denen, die am Zurasen auf den Abgrund verdienen, sind die kognitiven Abwehrmechanismen, die sie selbst so lange von Profis haben bedienen lassen, offenbar besonders gut ausgebildet. Es ist ein globaler Selbstmordpakt, wie John Kerry das einmal formuliert hat .