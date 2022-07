Entsprechend enttäuscht äußerten sich Vertreterinnen und Vertreter der Ukraine nach der Abstimmung in Straßburg. »Wladimir Putin reibt sich heute die Hände vor Freude. Europa hat ihm gerade ein großes Geschenk gemacht«, sagte die ukrainische Abgeordnete Inna Sovsun, die früher stellvertretende Wissenschaftsministerin war. »Ich stehe unter Schock. Wie um alles in der Welt kann das mit Europas Haltung zum Schutz unseres Planeten und der Unterstützung der Ukraine in Einklang stehen?«, fragte die IPCC-Wissenschaftlerin Svitlana Krakovska.

Dass die Taxonomie nun für Russland eine Möglichkeit eröffnet, sich mit klimafreundlichen Investitionsgeldern weiter zu finanzieren, ist das eine.

Dass das EU-Parlament mit dieser Entscheidung die Förderung neuer fossiler Energieprojekte nicht verhindert, ist das andere.

Neue Gasprojekte sind mit den Klimazielen nicht vereinbar

Um die Klimaziele irgendwie zu erreichen, darf es keine Investitionen in neue Öl- und Gasprojekte geben. So deutlich formulierte es etwa die Internationale Energieagentur in ihrem Stufenplan für den globalen Energiesektor 2021.

Diesen Klimazielen sieht sich auch die EU verpflichtet. In einer Pressemitteilung der Kommission von Februar hieß es zum Beispiel, man wolle den Übergang beschleunigen, »indem auf alle möglichen Lösungen zur Verwirklichung unserer Klimaziele zurückgegriffen wird«. Man sei aber eben der Auffassung, »dass privaten Investitionen in Gas- und Kernenergietätigkeiten eine Rolle beim Übergang zukommt.« Und das sei auch kein Problem, denn: »Die in dem Rechtsakt erfassten Gas- und Kernenergietätigkeiten stehen im Einklang mit den Klima- und Umweltzielen der EU. Mit ihrer Hilfe können wir den Übergang von umweltschädlicheren Tätigkeiten wie der Kohleverstromung zu einer klimaneutralen Zukunft mit überwiegend erneuerbaren Energieträgern beschleunigen.«

Das klingt so super, dass es nur falsch sein kann. Was es leider auch ist.

Erdgas ist keine Übergangslösung

Wissenschaftlich ist es einfach nicht korrekt, Erdgas als entschieden viel weniger klimaschädlich zu werten als andere fossile Energieträger. Dazu erschien erst am Montag ein neuer Fachartikel in der Zeitschrift »Nature Energy«, überschrieben mit dem Titel »Der Ausbau der Erdgasinfrastruktur gefährdet die Energiewende«.

Die Klimawirksamkeit der Erdgasnutzung werde erheblich unterschätzt, heißt es darin. Gas stelle keinesfalls per se eine bessere Alternative zur Kohle- und Ölnutzung darstellt. »Das Problem ist nicht nur das CO₂, sondern das stark wirksame Treibhausgas Methan, das entlang der kompletten Wertschöpfungskette durch flüchtige Emissionen unverbrannt in die Atmosphäre entweicht. Diese Emissionen wurden bislang nicht ausreichend berücksichtigt und unterschätzt«, erklärte der Wissenschaftler Fabian Präger von der TU Berlin, der an der Veröffentlicht beteiligt war.