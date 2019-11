für Autofahrer in den Niederlanden beginnt im Jahr 2020 eine neue Zeitrechnung. Von da an gilt ein niedrigeres, aus deutscher Sicht geradezu unfassbar niedriges, die Menschenwürde verletzendes Tempolimit auf den Autobahnen. Statt wie bisher mit bis zu 130 km/h dürfen die Niederländer tagsüber nur noch mit 100 Stundenkilometern unterwegs sein.

Mit einem Schlag verwandelt sich unser Nachbarland in eine Teststrecke. Forscher erwarten folgende Konsequenzen: Zu Beginn könnte es mehr Unfälle geben, weil sich gelangweilte Autofahrer vermehrt nebenher mit ihren Handys beschäftigen. Aber nach der Anfangsphase, in der die Polizei das Tempolimit hart durchsetzen muss, könnten sich wahre Wunder ereignen.

Hollandse Hoogte/ imago images

Es wird weniger Zusammenstöße und weniger Tote und Verletzte geben. Die Fahrer werden Geld sparen, weil ihre Autos weniger Treibstoff verfeuern. Den Auspuffen entweichen weniger gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid und weniger vom Klimagas Kohlendioxid. Die Reichweite von E-Autos steigt. Die Lärmbelastung für Anwohner sinkt. Das Stresslevel auf der Straße nimmt ab. Trotzdem werden viele Fahrer früher zu Hause sein, denn der Verkehrsfluss wird sich spürbar verbessern. Langsamere Autos brauchen weniger Sicherheitsabstand, es passen schlicht mehr von ihnen auf die vollen Straßen. Das einheitlichere Tempo führt zudem dazu, dass weniger Überholvorgänge und Bremsmanöver nötig sind - und das wiederum reduziert die Zahl der nervtötenden Phantomstaus.

Alle fahren langsamer. Alle profitieren. Aber natürlich sind nicht alle zufrieden. Auch in den Niederlanden wollen manche Fahrer auf der Straße vor allem ihre Freiheit ausleben. Diese Leute hat die Regierung in Den Haag jetzt auf eine Weise düpiert, die in Deutschland nicht vorstellbar ist. Aber allzu wütend sollten die Schnellfahrer nicht sein: Ihnen bleibt ja immer noch die deutsche Autobahn.

Herzlich

Ihr Marco Evers

Ihr Kleiner mag kein Grünzeug, lieber Schokolade? Vielleicht sollten Sie ihn nicht zwingen, schreibt meine Kollegin Julia Köppe - er könnte ein "Super-Schmecker" sein. US-Forscher haben herausgefunden, dass einige Menschen genetisch darauf programmiert sind, Bitterstoffe zu meiden, die häufig in Gemüse wie Brokkoli oder Rosenkohl vorkommen.

Ein ungewöhnlicher Erdbebenschwarm plagt derzeit das Schweizer Kanton Wallis mit seinen Alpenresorts und Weingütern. Seit Anfang November bebte die Erde dort mehr als 200 mal. Der Seismologe Tobias Diehl erklärt, woran das liegen könnte.

Was ist die tödlichste Waffe des 20. Jahrhunderts? Die Atombombe? Keineswegs. Mehr als hundert Millionen Exemplare des einst sowjetischen, nun russischen Sturmgewehrs AK 47 wurden seit 1947 gebaut, sie haben Millionen Menschen den Tod gebracht. Der Geburtstag von Michail Kalaschnikow jährt sich jetzt zum 100. Mal. Erst gegen Ende seines Lebens bereute er seine Erfindung.

Wie intelligent sind heutige Menschenaffen im Vergleich zur Vormenschin "Lucy", die vor drei Millionen Jahren lebte? Australische Forscher sagen: Heutige Gorillas und Schimpansen haben viel mehr auf dem Kasten als Lucy, der Australopithecus.

Wann kommt der nächste El Niño? Forscher aus Deutschland und Israel haben ein neuartiges Vorhersagemodell für das Klimaphänomen entwickelt, das weiter in die Zukunft blicken kann als die bisherigen. Sie wagen die Prognose: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent kehrt El Niño Ende 2020 zurück - schlechte Nachrichten für Menschen in vielen Teilen der Welt, wo es je nach Region zu vermehrten Dürren, Überschwemmungen, Erdrutschen und Waldbränden kommt.

Sie hoffen, dass die vielen Topfpflanzen in Ihrem Wohnzimmer Ihnen bessere Atemluft bescheren? Vergessen Sie's und lüften Sie lieber mal. Die Pflanzen sind schön, aber sie nützen Ihnen nicht.

Was ist die "Kritische Masse"? Eine Protestbewegung? Ein Begriff aus der Atomphysik? Eine Marke für gesundheitsschädliches Übergewicht?

Welche große mathematische Leistung wird Thales von Milet zugeschrieben? Die Berechnung des Inhalts rechtwinkliger Dreiecke? Die Exponentialrechnung? Die Berechnung der Höhe einer Pyramide?

Was bezeichnet man als "negativen Sturz"? Einen Sportunfall? Die Art der Radaufhängung eines Fahrzeugs? Den Abdruck einer Kuchenform?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

Daniel López/ TeideLab HANDOUT/ EPA-EFE/ REX

Ein Spannungsfeld von bemerkenswerter Ausdauer entlud sich in dieser stürmischen Nacht Ende Oktober über den Kanarischen Inseln. Mehr als 2000 Blitze erleuchteten den Himmel, allerdings nicht alle im selben Moment, wie dieses Foto vermuten lassen könnte. Es handelt sich um eine Montage von 200 Einzelbildern, die in der Nähe des Vulkans Teide auf Teneriffa aufgenommen wurden - ein spektakuläres Lichtspiel.

2 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Diabetes und wissen noch nichts davon, schätzt die Deutsche Diabetes Gesellschaft. Anfangs sind die Symptome bei Diabetes Typ 2 nicht offensichtlich, oft macht sich erst später der erhöhte Blutzuckerspiegel bemerkbar. Die Fachgesellschaft empfiehlt deshalb, Patienten ab 50 Jahren bei einem Krankenhausaufenthalt routinemäßig auf die Stoffwechselstörung hin zu untersuchen.

* Quiz-Antworten: Die "Kritische Masse" beschreibt in der Atomphysik die Mindestmasse spaltbaren Materials, ab der eine Kettenreaktion der Kernspaltung in Gang kommt. / Thales berechnete als junger Mann die Höhe der Pyramiden von Gizeh, indem er ihre Schattenlänge mit der eines Gegenstands bekannter Höhe verglich. / Von "negativem Sturz" spricht man im Fahrzeugbau, wenn ein Rad nicht lotrecht sondern schräg zur Fahrtrichtung mit der Unterseite nach außen angebracht ist.