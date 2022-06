Das Tier habe das Virus vermutlich von ihren beiden Haltern, einem Vater und seinem Sohn, bekommen, schreibt die Gruppe um Sarunyou Chusri von der Prince of Songkla University in Songkhla. Anschließend führte eine Tierärztin in einer veterinärmedizinischen Einrichtung einen Abstrich bei dem Tier durch. Obwohl die Veterinärin Handschuhe und eine Maske trug, steckte sie sich wohl mit dem Virus an, als ihr das Tier ins Gesicht nieste. Am 13. August zeigten sich bei der 32-Jährigen Covid-19-Symptome wie Fieber und Husten.