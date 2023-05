Der Homo sapiens ist gekommen, um zu bleiben, die Neandertaler starben aus. Doch der Siegeszug des modernen Menschen zog sich ziemlich lange hin, erklärt der Anthropobiologe Ludovic Slimak vom Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Toulouse. In der Fachzeitschrift »PLOS One« veröffentlichte Slimak eine neue Theorie, der zufolge Homo sapiens in drei verschiedenen Wellen über einen Zeitraum von rund 12.000 Jahren hinweg Europa besiedelte.