Autos heizen die Umgebung, Gasheizungen den Heizungskeller und auch wieder die Umgebung: Die Abgase eines modernen Brennwertkessels sind schon relativ kühl – aber immer noch etwa 45 Grad heiß. Wenn Ihnen nicht klar ist, was das heißt, versuchen Sie mal, sich in eine 45 Grad heiße Badewanne zu setzen. Ein herkömmlicher Heizungskessel bläst sogar 160 bis 180 Grad heißes Abgas in die Außenluft. Genug für Lachs mit Spinat also, aber eben dauernd.

Die einfachste Faustregel für die effizienteste Energiewende heißt deshalb: Wenn etwas verbrannt werden muss, geht Energie verloren. Das gilt auch für Wasserstoff. Selbst dann, wenn dessen Verbrennung kein CO₂ freisetzt und er nur mit Ökostrom und Wasser hergestellt worden sein sollte. Wir werden Wasserstoff als Brennstoff vorerst brauchen – für Hochöfen etwa , oder für Sprit für Flugzeuge oder Frachtschiffe. Überall, wo es anders geht, ist das andere aber besser.

Die Idee ist 200 Jahre alt

Lösungen, bei denen nichts verbrannt werden muss, sind daher wo immer möglich vorzuziehen. Wärmepumpen und Elektromotoren zum Beispiel. Auch damit wird weiter Energie verschwendet, so ist die Thermodynamik nun einmal. Aber deutlich weniger, als wenn man etwas verbrennt. Ein System, das Arbeit verrichtet und dabei gar keine Energie verliert, wäre ein Perpetuum Mobile, und das gibt es ja bekanntlich nicht.

Wärmepumpen haben interessanterweise viel mit Thermodynamik zu tun. Sie sind eine der besten Annäherungen an ein Perpetuum Mobile, die wir derzeit kennen. Die physikalischen Grundlagen dafür hat der französische Physiker Nicolas Carnot, einer der Väter der Thermodynamik, schon vor fast genau 200 Jahren formuliert, im Jahr 1824. 110 Jahre später wurde die erste Wärmepumpe der Welt in Zürich gebaut. Seit 1938 wird sogar das Zürcher Rathaus mit einer Wärmepumpe beheizt. Um es warmzuhalten, reicht die Tatsache, dass der Fluss Limmat, an dem das Rathaus steht, auch im Winter durchschnittlich sieben Grad Celsius warmes Wasser führt.

In der »Neuen Zürcher Zeitung« steht in einem Artikel über diese historische Wärmepumpe auch: »Die sichere und dauernde Verfügbarkeit fossiler Energieträger, sei es fest, flüssig oder gasförmig, ließ den Elan, die Wärmepumpentechnik weiterzuentwickeln, in der Nachkriegszeit erlahmen.« »Eine verpasste Chance«, nennt die NZZ das heute. In der Tat.

Fast ein Perpetuum Mobile. Fast.

Ein Verbrennungsmotor ist eine Wärmekraftmaschine, er wandelt Hitze in Bewegungsenergie um. Eine Wärmepumpe ist eine Kraftwärmemaschine: Sie verwandelt die Wärme aus einer eigentlich nicht allzu warmen Wärmequelle – wie der sieben Grad kalten Limmat – auf einem mechanischen Umweg in Heizenergie. Sie stellt damit scheinbar den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auf den Kopf, aber eben nur scheinbar. Damit das Ganze funktioniert, muss schon ein bisschen Energie aufgewendet werden. Ein Perpetuum Mobile ist auch eine Wärmepumpe selbstverständlich nicht.