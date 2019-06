Pommes helfen gegen Haarausfall, Forschern gelingt Durchbruch in der Tinnitustherapie, Impfung gegen Stress entdeckt: Haben Sie sich angesichts solcher Headlines auch schon einmal gefragt, warum überhaupt noch jemand unter Haarausfall, Ohrgeräusch und Stress leidet, womöglich sogar Sie selbst darunter leiden?

James Heathers von der Northeastern University in Boston hat sich lange über solche aufgebauschten Überschriften geärgert und im April den Twitteraccount @justsaysinmice eingerichtet. Dort sammeln er und seine inzwischen knapp 65.000 Follower Beispiele für sensationelle Forschungserfolge - bei Mäusen.

Natürlich dienen Tierversuche dazu, menschliche Krankheiten besser zu verstehen und bestenfalls eines Tages heilen oder lindern zu können. Dennoch ist ein, meist vereinfachtes, Mausmodell nur ein erster Schritt auf diesem Weg. Mäuse sind keine Menschen, und zwischen Grundlagenforschung und etwa der Zulassung eines neuen Medikaments liegen viele weitere Schritte.

Das heißt nicht, auch das sagt Psychologe Heathers im SPIEGEL-Interview, dass Tierversuche überflüssig sind. Wenn aber Forscher, Pressestellen und Journalisten Erkenntnisse aus Fachjournalen so aufblähten, dass diese zwangsläufig als falsche Versprechen daherkommen, zerstöre das allmählich das Vertrauen in die Wissenschaft. Denn Hoffnung für Patienten darf nur dann geweckt werden, wenn eine neue Therapie tatsächlich in Sicht ist.

Bodo Marks/ DPA

Für meine Abschlussarbeit im Fach Humanbiologie habe ich vor langer Zeit untersucht, wie das Durstgefühl im Gehirn entsteht und welche Hormone und Botenstoffe es beeinflussen. Die Forschung offenbarte interessante Mechanismen. Bei Ratten.

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Die Letzten ihrer Art sind die Nördlichen Breitmaulnashornkühe Fatu und Najin. Im just gestarteten Projekt BioRescue wollen Wissenschaftler den beiden Eizellen entnehmen und im Reagenzglas befruchten: mit dem eingefrorenen Sperma bereits verstorbener Bullen.

Pflanzen können niesen. Klingt lustig, doch bei diesem explosionsartigen Abschütteln von Kondenswasser geben sie auch Krankheiten an ihre Nachbargewächse weiter.

Eine Frage der Drehung ist nach Erkenntnissen zweier Physiker aus Frankreich (natürlich) und Neuseeland die Herstellung von perfekten Crêpes in der Pfanne. Wie diese gleichermaßen hauchdünn und mit dellenfreier Oberfläche gelingen, haben sie mittels eines mathematischen Modells berechnet.

Langsam, ganz langsam schwebt der künstliche Fisch durchs Wasser, wie ein Video der New Yorker Cornell University demonstriert. Der hydraulische Roboter besitzt eine Art Herz, das künstliches Blut als Energiequelle für die Fortbewegung durch den Körper pumpt.

Beim Plagiieren erwischt zu werden, ist das Waterloo jedes Forschers. Umso schlimmer, wenn dies zu Unrecht geschieht. Genau das passiert nach Ansicht einer wachsenden Zahl von Wissenschaftlern aber immer wieder, seit Verlage die Fahndung nach Abgekupfertem an die künstliche Intelligenz automatischer Plagiatsdetektoren delegieren.

Meine eigene Forschung zur Durstentstehung mündete 1998 in meine bislang einzige Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift. Die Zusammenfassung ist immer noch hier.

Quiz

"42: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything" (Douglas Adams)

Wovor fürchten sich Menschen mit Acarophobie?

Was ist der Mpemba-Effekt?

Wer waren Miss Baker und Able?

Bild der Woche

Voyageurs Wolf Project

Wölfe stören Nachbars Kreise nicht, oder jedenfalls selten, wie diese Karte der Reviere von sechs Rudeln südlich des Voyageurs-Nationalparks im US-Bundesstaat Minnesota zeigt. Wissenschaftler haben die Wanderungen einzelner Tiere durch die Auswertung telemetrischer Daten sichtbar gemacht; zu sehen sind 68.000 Standorte. Viele davon haben die Forscher aufgesucht - um zu schauen, was die Wölfe dort gefressen haben.

Wer will, kann den Wölfen in dieser Animation beim Wandern zuschauen.

Fußnote

53 Prozent der Bakterien, die Fliegen, Wespen und andere Insekten in Krankenhäusern auf sich tragen, sind resistent gegen mindestens eine Gruppe von Antibiotika. Das berichten Forscher von der Aston University in Birmingham im "Journal of Medical Entomology". Sie hatten in sieben britischen Krankenhäusern Proben von knapp 20.000 Insekten gesammelt. Von einer bestimmten Gattung waren sogar 83 Prozent der untersuchten Spezies resistent. Insekten seien mit dafür verantwortlich, dass sich solche Keime in Krankenhäusern ausbreiten und halten können, vermuten die Autoren

* Quiz-Antworten: Acarophobie ist die Angst vor Insektenstichen, den dazugehörigen Insekten und vor Krankheiten, die diese übertragen könnten. / Der Mpemba-Effekt beschreibt die Tatsache, dass warmes Wasser schneller zu Eis wird als kaltes. Er kann im heimischen Gefrierfach getestet werden. / Die beiden Affen waren die ersten Tiere, die vor 60 Jahren von der US-Weltraumbehörde ins All geschickt wurden und zur Erde zurückkehrten.