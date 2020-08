Folgen von Hitze und Pandemie Warum eine Gemeinde wegen Corona kein Wasser mehr hatte

Einer Gemeinde in Niedersachsen ist das Trinkwasser kurzzeitig ausgegangen. Das liegt am fehlenden Regen, aber auch an den Folgen der Corona-Pandemie. In immer mehr Gärten stehen Pools - und das führt zu Problemen.