Beim Aufräumen wurde das Tor zur Unterwelt entdeckt: Was vor zwei Jahren mit einem Projekt begann, die historischen Straßen und Häuser der Altstadt von Midyat im Südosten der Türkei zu säubern und zu konservieren, führte zu einem spektakulären Fund der Archäologie . Von einer bei diesen Arbeiten gefundenen Höhle aus haben Archäologen ein Netz aus Korridoren ausgegraben und so eine gewaltige unterirdische Stadt freigelegt, berichtet die englischsprachige Zeitung »Daily Sabah« .

»Matiate wurde 1900 Jahre lang ununterbrochen genutzt«, erklärte Ausgrabungsleiter Gani Tarkan, der Direktor des Museums in der Provinzhauptstadt Mardin. »Es wurde zuerst als Versteck oder Zufluchtsort gebaut.« Noch sei nur ein kleiner Teil der Höhlen freigelegt, die Ausgrabungen sollten unter der gesamten Altstadt fortgesetzt werden. »Wir schätzen, dass in dem Gebiet mindestens 60.000 bis 70.000 Menschen unter der Erde lebten.« Damit wäre die Kellersiedlung annähernd so groß wie die moderne Stadt oben.

Hochburg der Assyrer

In Anatolien seien zwar schon viele Untergrundstädte entdeckt worden, darunter der über acht Stockwerke reichende Komplex Derinkuyu in der Region Kappadokien. Aber keine dieser Städte gleiche den Dimensionen von Matiate, so Tarkan. Er verwies darauf, dass sich Christen während der Frühzeit oft in Höhlen vor Verfolgung durch die römische Herrschaft versteckten.