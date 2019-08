Nach Unglück in Brasilien TÜV Süd beendet Sicherheitsprüfungen von Dämmen

Bei einem Dammbruch in Brasilien starben im Januar mindestens 246 Menschen. Dabei war das Bauwerk noch kurz vorher vom TÜV Süd für sicher erklärt worden. Das Unternehmen will solche Aufträge in Zukunft nicht mehr annehmen.