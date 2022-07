Übersterblichkeit durch Hitze Die tödlichen Folgen der Klimakrise in Deutschland

Forscherinnen und Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts, des Umweltbundesamtes und des Deutschen Wetterdiensts haben dazu im »Deutschen Ärzteblatt« eine Studie veröffentlicht. Hohe Sommertemperaturen haben demnach in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils zu Tausenden hitzebedingter Sterbefälle in Deutschland geführt – insgesamt kamen 19.300 Menschen durch die Auswirkungen der Hitze ums Leben. Damit sei zum ersten Mal seit 1992, seit Beginn des Untersuchungszeitraums, eine Übersterblichkeit aufgrund von Hitze in drei aufeinanderfolgenden Jahren aufgetreten.