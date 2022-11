Die wichtigsten Texte zur Klimakonferenz

Finale der Klimakonferenz in Scharm al-Scheich: Warum jetzt alles von China abhängt

Kurz vor dem Ende der Weltklimakonferenz liegt ein Entwurf der Abschlusserklärung vor – er ist enttäuschend. Der ägyptischen Verhandlungsführung läuft die Zeit davon. An einem Thema könnte das Treffen nun scheitern.

Annalena Baerbock in Scharm al-Scheich: Die heimliche Klimaministerin

In der Regierungskoalition ist Klimapolitik die Aufgabe von vier Ministerinnen und Ministern. Beim Gipfel in Ägypten zeigt sich nun, ob sie mit- oder gegeneinander arbeiten. Bisher profitiert vor allem eine.

Klimagipfel vor Abschlusserklärung: Brief an den Weihnachtsmann

Die Verhandlungen sind zäh, Konflikte drohen zu eskalieren: Ein erster Entwurf der Abschlusserklärung für die COP27 zeigt, wie viel noch zu tun ist. Was drin steht, was nicht – und was das für den Klimaschutz bedeutet.

Streit über Klimahilfen: Wo sollen die Billionen für arme Länder herkommen?

Für die Energiewende und den Schutz vor Extremwetter benötigen ärmere Länder schwindelerregende Summen. Doch die Industrieländer geben sich knauserig. Ein kleiner Inselstaat kommt nun mit einer Idee, die alles ändern könnte.

Biden-Xi-Treffen und die Auswirkung auf die COP27: Der Kampf gegen die Heißzeit verträgt keine Eiszeit

Globaler Klimaschutz ohne China und die USA ist nicht möglich. Die Staatschefs beider Länder haben sich nun getroffen – nach Monaten ohne offizielle Gespräche. Ist das die Kehrtwende bei der Klimakooperation?

Luisa Neubauer über die Klimakonferenz: »Deutschland wird hier zum Symbol für eine neue fossile Ära«

Die bekannteste deutsche Klimaaktivistin will die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz beeinflussen. Im Interview spricht sie über Gängelung von Protesten und die Rolle der Bundesregierung.

Weltklimagipfel: Warum die Ukraine Emissionen bekommen will – statt sie loszuwerden

Putins Angriffskrieg erschwert die Klimaverhandlungen. Die Ukraine und Russland sind beide auf der Weltklimakonferenz – und führen ihren ganz eigenen Streit über Emissionen.

Menschenrechte auf der COP27: Folgt auf die Klimakonferenz die Rache des Regimes?

Der Klimagipfel ist abgeschirmt und streng überwacht. Trotzdem tritt die brutale Menschenrechtslage im Land ans Tageslicht. Dabei haben auch deutsche Diplomaten mitgeholfen – und Ägypten verärgert.

Ehemaliger Präsident der Malediven: »Nicht Moral regiert die Welt, sondern Ökonomie«

Der Klimawandel bedroht seine Heimat: Mohamed Nasheed, Ex-Präsident der Malediven, über steigende Meeresspiegel, unvernünftige Staatschefs und die Frage, ob Deutschland seinem Land Reparationen schuldet.