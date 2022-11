Die wichtigsten Texte zur Klimakonferenz

Verursacher sollen für Klimaschäden zahlen: China duckt sich weg

Erstmals verhandeln Staaten darüber, wer für Schäden durch den Klimawandel zahlen soll. Früher stand China auf der Seite der Opfer – inzwischen ist es größter CO₂-Verursacher. Die neue Rolle führt zu Widersprüchen.

Umstrittene Sponsoren: Auf diese Klimaheuchler verlassen sich die Klimaretter

Statt Wasser gibt’s Cola, Klimaanlagen lassen die Verhandler in der Wüste frieren – und die Anreise gelingt eigentlich nur im Flugzeug: Die Klimakonferenz scheitert am eigenen Anspruch, gegen Ökolügen vorzugehen.

Olaf Scholz in Ägypten: Realpolitiker. Kein Klimakanzler

Zur Klimakonferenz reiste der Bundeskanzler mit Geld an – und mit dem Versprechen, die Klimaziele einzuhalten. Die Frage, wie das gehen soll, wenn Deutschland zugleich in neue Gasförderung investiert? Beantwortet er nicht.

Projekt Climate Trace: Wie viel Treibhausgase die Welt wirklich ausstößt

Viele Länder reagieren schmallippig, was ihren tatsächlichen Ausstoß klimaschädlicher Gase angeht. Eine neue Initiative will ihnen nun auf die Schliche kommen und hat Emissionen neu berechnet – angeblich aufs Kraftwerk genau.

Tag drei auf der Weltklimakonferenz in Ägypten: Uno-Generalsekretär kritisiert »Greenwashing« der Öl- und Gasindustrie

António Guterres hat der Öl- und Kohleindustrie vorgeworfen, ihre verheerenden Klimabilanzen bewusst schönzufärben. Auch der ukrainische Präsident äußerte sich bei der Konferenz in Scharm al-Scheich: per Videobotschaft.

Verschleppte Maßnahmen: Deutschlands fünf große Baustellen beim Klimaschutz

Während sich die deutsche Delegation auf dem Gipfel in Ägypten bemüht, andere Staaten zu mehr Engagement zu bewegen, bleiben daheim seit Monaten wichtige Vorhaben liegen. Wo es besonders hakt.

Ex-Umweltminister von Panama über Täuschung bei CO₂-Rechten: »Das ist Betrug am Klimaschutz und am Verbraucher«

Viele Supermarktprodukte werben mit dem Label »klimaneutral«. Doch nicht selten stecken dahinter windige Geschäftspraktiken. Ein Experte erklärt, wie die laschen Regeln auf den CO₂-Märkten ausgenutzt werden.

COP27 in Scharm al-Scheich: Was bei der Klimakonferenz auf dem Spiel steht

Krieg, Energiekrise und Inflation beschäftigen die Menschen in Deutschland – wahrscheinlich mehr als ein Klimagipfel in Afrika. Dabei geht es um viel, auch für uns. Und es gibt durchaus Grund zur Hoffnung.

Schwerpunkt Afrika

Warum sich in Afrika auch unsere Zukunft entscheidet: Grüne Energie – oder fossiles Eldorado?

Sie wollen neue Gas- und Ölfelder erschließen – trotz Klimakrise. Gleichzeitig bauen afrikanische Länder riesige Solar- und Windparks. Warum es uns alle angeht, welchen Weg der Kontinent einschlägt.

Solarkraft aus Marokko: Die Vorreiter

Kaum ein Land tut so viel fürs Klima wie Marokko, das auf Sonnenkraft setzt. Und kaum jemand blickt so optimistisch in die Zukunft wie Manal Bidar, 19 – sie ist die Greta Thunberg des Landes. Was sie hoffen lässt.

Kohleabhängigkeit Südafrikas: Der Junkie

Mit Milliardenkrediten wollen Deutschland und andere reiche Staaten das Land am Kap von der Kohle abbringen. Doch nun kaufen deutsche Versorger massenhaft selbst dort ein. »Bigott!«, wettert Südafrikas Regierung – und lässt neue Meiler bauen.

Erdgas aus dem Senegal: Der Lieferant

Auf einmal möchte Europa etwas von Afrika: Frankreich, Italien, Polen, Portugal und Deutschland buhlen um Erdgas aus dem Senegal. Das Land träumt nun vom großen Geld – zu Recht?