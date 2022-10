Frühwarnsysteme retten also Leben. Und sie sind dringender denn je. Zwar gab es Wetterextreme schon immer – doch werden sie mit der Klimakrise wahrscheinlicher und teilweise auch heftiger. Erst im August veröffentlichte der »Guardian« zusammen mit Klimawissenschaftlerinnen eine Analyse von 500 Extremwetterereignissen und den dazugehörigen Attributionsstudien. Es sei besorgniserregend, dass die Klimakrise bereits bei einem Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur um nur ein Grad Celsius solch großen Einfluss habe, hieß es damals.

Und auch Uno-Generalsekretär António Guterres erklärte: »Jene, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, zahlen den höchsten Preis.« Extremwetterereignisse würden zunehmen. »Aber daraus müssen keine tödlichen Katastrophen werden.«

Wenn Sie mögen, informieren wir Sie einmal in der Woche über das Wichtigste zur Klimakrise – Storys, Forschungsergebnisse und die neuesten Entwicklungen zum größten Thema unserer Zeit. Zum Newsletter-Abo kommen Sie hier.

Die Themen der Woche

Extremsommer 2022: Was 100.000 Tote zusätzlich mit dem Klimawandel zu tun haben

Der vergangene Sommer war in Europa der heißeste seit mindestens 500 Jahren. Das macht sich deutlich in der Sterbestatistik bemerkbar. Weltweit könnten in wenigen Jahrzehnten ganze Regionen unbewohnbar sein.

Vier von fünf Städten leiden laut Studie unter Extremwetterereignissen

Hitzewellen, heftige Niederschläge, Überflutungen: Kommunen müssen sich darauf einstellen, dass extreme Wetterereignisse noch zunehmen werden. Experten zufolge gibt es dabei einen wichtigen Erfolgsfaktor.

1455 Quadratkilometer in einem Monat: Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet hat deutlich zugenommen

So viele Bäume wie im September wurden in Brasiliens bekanntestem Regenwald schon seit Jahren nicht mehr gerodet. Wie es dort weitergeht, hängt auch vom noch offenen Wahlergebnis ab.

Russland und Saudi-Arabien: Die Achse des Öls

Diese Woche wurde eine geopolitische Veränderung sichtbar, die das Jahrhundert formen wird. Es geht nicht mehr um »rechts« oder »links« – sondern um die Frage, ob man am Untergang der Zivilisation verdienen möchte.

»Die Zeit ist nicht auf unserer Seite«: Uno-Organisation sieht Energiesicherheit durch Klimawandel bedroht

Je trockener es auf der Welt wird, desto weniger Kühlwasser gibt es für Atom- und Wärmekraftwerke. Die Weltwetterorganisation glaubt: In wenigen Jahren stehen viele von diesen buchstäblich auf dem Trockenen.