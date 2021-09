Uno-Versammlung in New York Ein »Klima-Booster« für Glasgow

Mit einem Methan-Pakt wollen der US-Präsident und die EU Bewegung in die festgefahrene Klimadiplomatie bringen. Der Uno-Gipfel in New York ist die letzte Chance, damit die Klimakonferenz in Glasgow nicht doch noch scheitert.

Eine Analyse von Susanne Götze