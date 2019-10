Die nächste Weltklimakonferenz könnte in Deutschland stattfinden: Nordrhein-Westfalen hat angeboten, nach den Uno-Gipfel nach der Absage Chiles in Bonn auszurichten. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf einen Sprecher der NRW-Landesregierung.

"Wir haben in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 die COP23 in Bonn zu Gast gehabt. Das war inhaltlich und organisatorisch ein Erfolg", sagte der Sprecher demnach. "Als Landesregierung wollen wir gerne tatkräftig helfen, dass die COP25 noch stattfinden kann. Der UN-Standort Bonn würde dafür über beste Vorerfahrungen verfügen." (Lesen Sie hier mehr über die Hintergründe des geplatzten Klimagipfels.)

Der Klimagipfel sollte ursprünglich vom 2. bis 13. Dezember in Santiago de Chile stattfinden. Chile hatte jedoch wegen der schweren Proteste im Land die Ausrichtung abgesagt. Die Weltklimakonferenz gilt als einer der bedeutendsten Gipfel der Vereinten Nationen und ist mit mehreren Zehntausend Besuchern und Abgesandten mit erheblichem organisatorischen Aufwand verbunden.

Das Klimasekretariat der Vereinten Nationen hat seinen Sitz in Bonn. Auch 2017 fand der Gipfel in Bonn statt, offizieller Gastgeber war damals jedoch der kleine pazifische Inselstaat Fidschi. Dort wäre es schwierig gewesen, so viele Menschen unterzubringen.