Uno-Klimagipfel in Glasgow Warum es das »Blabla« von Tausenden Diplomaten braucht

Ein Kommentar von Susanne Götze

Ein Kommentar von Susanne Götze

Der Gipfel »der letzten Chance« in Glasgow startete mit einem Feuerwerk an Klimaversprechen. Doch was die 200 Länder bisher lieferten, reicht nicht aus. Trotzdem ist das kein Grund für populistische Attacken.