Abschlusserklärung beim Uno-Klimagipfel Neuer Textentwurf schwächt Forderung zu Kohleausstieg ab

Rückschlag in Glasgow: In einer neuen Version für die Abschlusserklärung heißt es, dass nur mehr »ineffiziente« Subventionen in fossile Energieträger beendet werden sollen – eine deutliche Abschwächung der Klimaziele.