So steht es um den Abschluss-Deal Der Countdown von Glasgow

Die Uno-Klimakonferenz soll planmäßig in wenigen Stunden schließen. Ein neuer Entwurf für den Abschlusstext enthält Fortschritte an der einen, Rückschritte an anderer Stelle. Eine Einigung ist weiter offen.

Aus Glasgow berichtet Susanne Götze