SPIEGEL-Klimabericht Eine Bedienungsanleitung zur Rettung der Welt

, stellvertretender Ressortleiter Wissenschaft Von Kurt Stukenberg

Der Uno-Gipfel in Glasgow ist mit rund 24 Stunden Verspätung zu Ende gegangen. Hat sich die Verlängerung gelohnt? Was von den Ergebnissen zu halten ist, wie sie zustande kamen und was die Folgen sind.