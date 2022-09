Die Idee: Das CO₂ wird dort, wo es frei wird, über sogenannte Abscheidetürme abgefangen. Komprimiert und verflüssigt, kann es dann über Pipelines und Tanker in ein Endlager überführt werden. Geeignete Orte sind leergepumpte Gas- oder Ölfelder in tiefen Sedimentschichten oder Basaltformationen unter dem Meeresgrund oder an Land. In Deutschlands nationalem Plan zum Erreichen der Klimaziele ist zu lesen, die Technologie sei »unverzichtbar« und im aktuellen Weltklimabericht steht, »je nach Verfügbarkeit« könne CCS eine längere Nutzung fossiler Brennstoffe ermöglichen. Die EU geht sogar in ihrem 1,5-Grad-Szenario davon aus, dass alle verbleibenden Restemissionen der Industrie über CCS eingefangen werden und so Stahl- oder Zementwerke künftig »grün« werden.

Doch CCS ist unter Klimaschützern, Forschenden und Unternehmern hochumstritten. Für die einen ist es der heilige Klimaschutz-Gral, für die anderen eine teure Ablenkung von »echten« Einsparungen. Wie begeistert Teile der Industrie sind, zeigt nun ein gigantomanisches Projekt der Öl- und Gaskonzerne Wintershall Dea und Equinor. Sie wollen eine 900 Kilometer lange Pipeline bauen – für den Transport und zur Speicherung von CO₂ in der Nordsee. Die soll noch vor 2032 in Betrieb gehen und CO₂ aus Norddeutschland zu den Speicherstätten vor der norwegischen Küste transportieren, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten.