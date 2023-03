Untersuchung in Mexiko Autokratisch regierte Städte waren in der Antike im Nachteil

Bereits in früheren Studien hat Feinman Städte in Mittelamerika untersucht, heißt es weiter. Auch dabei stellte er fest, dass Gesellschaften mit Regierungen, die das Wohl der Bürger förderten, länger bestanden als solche, die autokratisch regiert wurden und in denen es große Wohlstandsunterschiede gab.

In der aktuellen Studie haben Feinman und seine Kolleginnen und Kollegen sich auf Orte aus einer ähnlichen Zeit konzentriert: Alle 24 untersuchten Städte wurden zwischen 1000 und 300 vor Christus gegründet.

Die aktuellen Forschungsergebnisse haben Feinman zufolge auch heute noch Relevanz: »Man kann die Reaktionen auf Katastrophen wie Erdbeben oder Bedrohungen wie den Klimawandel nicht bewerten, ohne die Regierung zu berücksichtigen«, sagte er der Mitteilung zufolge. »Die Vergangenheit ist eine unglaubliche Ressource, um zu verstehen, wie man heutige Probleme angehen kann«.