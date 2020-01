in meinem Freundeskreis haben viele ihre Partnerin oder ihren Partner mithilfe einer App kennengelernt. Mit wem sie sich zu einem Date trafen, das machten sie davon abhängig, ob sie im Chat über die gleichen Witze lachten oder ähnliche Hobbys hatten.

Und klar, auch das Aussehen musste stimmen. Die Gene des anderen spielten dagegen gewiss keine Rolle. Wenn es nach dem Harvard-Molekularbiologen George Church geht, könnte sich das bald ändern. Er verfolgt einen provokanten Plan: eine genetische Dating-App, mit der seltene Erbkrankheiten ausgerottet werden sollen.

Das Programm namens Digid8 sieht vor, das Erbgut der Nutzer auf seltene Veränderungen zu untersuchen, die sogenannte rezessive Erbkrankheiten hervorrufen können. Nur wenn beide Elternteile dieselbe Mutation in sich tragen, besteht das Risiko, dass die Krankheit bei ihren Kindern auftritt. Es liegt dann bei 25 Prozent. Männer und Frauen mit der gleichen Mutation sollen sich auf der Flirtplattform deshalb gar nicht erst begegnen können.

Church rechnet vor, dass so weniger als 3 von 100 potenziellen Partnern ausgeschlossen würden. Kaum hatte er jedoch kürzlich im Fernsehen über seinen Plan gesprochen, schlug ihm Empörung entgegen. Kritiker warfen ihm vor, "Eugenik" betreiben zu wollen und fühlten sich an das "Dritte Reich" erinnert.

Ich finde, wer Vergleiche zur Nazizeit zieht, der übersieht, dass die Macher von Digid8 nicht in die genetische Vielfalt der Bevölkerung eingreifen oder Menschen nach einem Idealbild formen wollen. Vielmehr möchten sie unheilbare Leiden wie die Mukoviszidose oder die Tay-Sachs-Krankheit verhindern, an denen Betroffene oft im jungen Alter sterben. Schon heute können sich Menschen mit Kinderwunsch auf solche Mutationen testen lassen. Das ist sinnvoll, vor allem wenn in der Familie eine Erbkrankheit bereits einmal aufgetreten ist.

Problematisch erscheint mir jedoch die Frage, bei welcher seltenen Krankheit die Forscher die Grenze ziehen. Zwar sagt Church, jeder Nutzer könne selbst wählen, welche Mutationen berücksichtigt werden. Doch wer will sich schon durch eine Liste mit Hunderten Genvarianten quälen? Am Ende werden also die Betreiber einer solchen Dating-App darüber entscheiden, welches Leben wünschenswert ist und welches nicht. Allein deshalb würde ich mein Genom keiner App zur Verfügung stellen.

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Vier Länder wollen in diesem Jahr einen Roboter zum Mars schicken - ein Überblick der spannendsten Weltraummissionen.

Lernten die ersten Primaten den aufrechten Gang in Europa? Mein Kollege Jörg Römer über spektakuläre archäologische Funde des vergangenen Jahres.

Am Anfang unseres Universums stand der Urknall, da sind sich Wissenschaftler einig. Doch was dabei genau passierte, ist durchaus umstritten, erklärt die Physikerin Sabine Hossenfelder.

Inspirierend: Der Fotograf York Hovest fängt die bedrohte Schönheit der Ozeane ein - und erzählt in seinen Bildern von Menschen, die sie bewahren möchten.

Haben Sie schon anderen Menschen von Ihren Neujahrsvorsätzen erzählt? Hier erfahren Sie, warum Sie das besser sein lassen sollten.

Quiz

Was ist das Tenness? Ein Zusatzstoff für Lacke, eine südamerikanische Käferart oder ein chemisches Element?

Wie oft schlägt das Herz eines Blauwals?

Was macht den Papageitaucher besonders?

Bild der Woche

Wie mit einem Pinselstrich gezeichnet wirkt der Eisstrom, der sich von der sibirischen Wawilow-Eiskappe in das arktische Meer schiebt. Seit das Eis vor sieben Jahren in Bewegung geriet, hat die Kappe mehr als ein Zehntel ihrer Masse verloren. Das Tempo überrascht: Eiskörper der arktischen Inseln bewegen sich meist nur um einige Meter im Jahr. Forscher glauben, durch die Erderwärmung könnten stützende Eisschichten geschmolzen sein.

Fußnote

30 Mikrometer klein - und damit schmaler als ein menschliches Haar - ist ein neuartiger Teilchenbeschleuniger, den Ingenieure der US-Universität Stanford auf einem Chip gebaut haben. Noch ist ihr Prototyp nicht sehr leistungsstark. Als Nächstes wollen sie 1000 Einheiten zusammenschalten und so Elektronen auf 94 Prozent der Lichtgeschwindigkeit bringen. Zum Einsatz kommen könnte der Minibeschleuniger etwa in der Strahlentherapie gegen Krebs.

* Quiz-Antworten: Tenness ist das zweitschwerste Element im Periodensystem. Es tritt nicht natürlich auf, ist radioaktiv und zerfällt nach dem Bruchteil einer Sekunde. / Während eines tiefen Tauchgangs nur 2-mal in der Minute. Wenn der Blauwal an die Oberfläche kommt, beschleunigt sich das Herz auf im Durchschnitt 37 Schläge. / Sein Werkzeuggebrauch: Forscher haben den Seevogel jüngst dabei beobachtet, wie er sich mit einem Stöckchen im Schnabel am Gefieder kratzt.