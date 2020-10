US-Republikaner Eingemauert in der Festung des Selbstbetrugs

Eine Kolumne von Christian Stöcker

Eine Kolumne von Christian Stöcker

Die Anhörungen für die Berufung der Richterin Amy Coney Barrett in den US Supreme Court hat eine schmerzhafte Tatsache offengelegt: Die lebensgefährliche Scheinrealität, in der sie und mit ihr halb Amerika lebt.