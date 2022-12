Die Einordnung, es habe keine »konkrete Bedrohung für Staat und Gesellschaft« bestanden, ist übrigens eine rhetorische Figur, die man Strohmann-Argument nennt – es wird einer Behauptung widersprochen, die gar niemand aufgestellt hat. Vermutlich geht wirklich niemand davon aus, dass die mutmaßliche Terrortruppe des komischen Prinzen wirklich die staatliche Ordnung in Deutschland hätte zerstören können.

Spinner? Bewaffnete Spinner.

Sie hätte aber Menschen töten, im Bundestag eine Geiselsituation herbeiführen und wer weiß was noch alles anrichten können. Und vielleicht hätten sich ihr in solch einer Situation tatsächlich weitere Verschwörungsverrückte und Rechtsextreme angeschlossen, denn davon gibt es in Deutschland leider Hunderttausende. Vertreter dieser Szene haben in den letzten Jahren in Deutschland wieder und wieder getötet . Und mindestens viele Dutzend davon arbeiten für die Polizei . Alles Spinner? Vielleicht, aber bewaffnete Spinner. Das wiederum ist alles andere als lustig.

Wenn in Deutschland islamistische Terroranschläge verhindert werden oder, wie am Breitscheidplatz in Berlin, mit Todesopfern enden, hört man anschließend eher selten, das sei alles nicht so schlimm, die Täter seien ja »geistig verwirrt«. Wenn aber Anwälte, Ärztinnen, Richterinnen mit Waffenschein, Soldaten, Polizisten und Adelige einen bewaffneten Angriff auf das Parlament planen, ist das offenbar für manche etwas anderes.

Anschlussfähige Ideen?

Tatsächlich liegen die Dinge so: Die mutmaßlichen Täterinnen und Täter teilen ein Gedankengut, das manche der zitierten Medien offenbar für durchaus anschlussfähig für Teile der eigenen Leserschaft halten. Anna Schneider und Ulf Poschardt von der »Welt« zum Beispiel haben kürzlich öffentlich einem rechtsextremen Argentinier applaudiert , weil dieser der »Welt« in einem Interview gesagt hatte: »Der Staat ist im Kern eine kriminelle Organisation, die von einer Zwangseinnahme lebt, die sich Steuern nennt.« Solche Sätze finden auch »Reichsbürger« und Verschwörungsideologen toll.