Verhalten von Konzernen Wie die Biosphäre kaputt gewuchert wird

In der fünften Ausgabe des »Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders« (DSM-5) heißt das Störungsbild »antisoziale Persönlichkeitsstörung«. Und tatsächlich liest sich der Kriterienkatalog für diese Diagnose zum Teil wie eine Beschreibung ganz normaler Geschäftspraktiken internationaler Konzerne.

Geschäftshindernis Gewissen

Zum Beispiel gehört zum Störungsbild: »Versagen, sich in Bezug auf gesetzmäßiges Verhalten gesellschaftlichen Normen anzupassen« und »Lügen, Täuschung und Manipulation zum eigenen Nutzen oder Amüsement«.

In Deutschland nennen wir so etwas zum Beispiel »Dieselskandal«. Man könnte aber auch an die mit hohem finanziellen Aufwand über Jahrzehnte völlig bewusst betriebene Klimawandelleugnungs- und Desinformationskampagne der Kohle- und Ölkonzerne denken.