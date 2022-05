Weil die Folgen des Klimawandels besonders in den hohen Breiten und Höhenlagen zu spüren seien, gelte den Polarmeeren und der Kryosphäre, die Gletscher , Eisschilde, Schneedecken und den Permafrost umfasst, besondere Aufmerksamkeit. Sie seien »eines der wirksamsten Frühwarnsysteme unseres Planeten für die fortschreitende globale Erwärmung und den Klimawandel«, fassen es die Forscherinnen und Forscher zusammen. Die G7 seien verantwortlich, die Meere und die Kryosphäre zu schützen.

Das Treffen der G7 findet vom 26. bis zum 28. Juni in Schloss Elmau in den bayerischen Alpen statt. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gruppe inne.