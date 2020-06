Waldbrandgefahr im Sommer "Wir schätzen das Risiko durch Feuer hoch ein"

Die EU-Kommission sieht langfristig steigende Waldbrandgefahr in Europa. Sie will auch deshalb den Katastrophenschutz neu ordnen - ein teurer aber nötiger Plan. Aktuell ist die Brandgefahr in Deutschland besonders hoch.