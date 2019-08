ich finde es bewundernswert, dass die niederländische Gesellschaft Schwerstkranken ohne Aussicht auf Heilung die Möglichkeit gibt, auf Wunsch ärztlich begleitet und schmerzlos aus dem Leben zu scheiden. Seit dem Jahr 2002 ist die aktive Sterbehilfe unter streng definierten Voraussetzungen möglich. Mehr als 60.000 Menschen haben sie seither in Anspruch genommen.

Jetzt allerdings wird in den Niederlanden ein verstörender Fall verhandelt. In Den Haag steht erstmals eine an Sterbehilfe beteiligte Ärztin vor Gericht - weil sie eben doch eine Mörderin sei.

Im April 2016 hatte sie einer 74-jährigen Frau mit schwerster Demenz ohne deren Wissen ein Schlafmittel in den Kaffee gerührt. Dann wollte sie die tödliche Injektion vornehmen, aber plötzlich wurde die alte Dame doch noch wach und schien die Spritze abwehren zu wollen. Die Ärztin setzte sich körperlich gegen sie durch, wenig später war die Alzheimerpatientin tot. Hat die Staatsanwaltschaft also recht, wenn sie sagt, die Ärztin habe ihre Patientin heimtückisch und vorsätzlich umgebracht?

Als sie noch bei klarem Verstand war, hatte die Frau schriftlich verfügt: Sobald sie in ein Pflegeheim müsse, wolle sie euthanasiert werden. Am Tag vor ihrem Tod, so stellt es die Tochter dar, habe sie in einem seltenen hellen Moment gesagt: "Ich will sterben. Es ist gut." Auch ihr Ehemann unterstützte ihren Wunsch. Trotzdem lag sie schon sieben Wochen im Pflegeheim, bis sich Catharina A. dort ihrer annahm - wie vorgeschrieben unter Beteiligung eines weiteren Mediziners, der ebenfalls alle Bedingungen für die legale Sterbehilfe erfüllt sah.

Im Pflegeheim allerdings hatte sich die Demenzkranke widersprüchlich geäußert. Oft sagte sie, sie wolle sterben, manchmal jedoch fügte sie hinzu, "jetzt aber noch nicht". Welcher Wille soll gelten - der schriftlich dokumentierte aus besseren Tagen oder der eines stark geschädigten Gehirns, das zu keinerlei Einsicht mehr fähig ist? Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Catharina A. ohne unmittelbares Einverständnis nicht hätte handeln dürfen. Die nunmehr pensionierte Ärztin, so fordern die Strafverfolger, soll des Mordes für schuldig erklärt werden - dafür aber keine Strafe erhalten. Viele Mediziner fürchten nun, dass Demenzkranke entgegen ihren Wünschen künftig von der Sterbehilfe ausgeschlossen werden könnten. Im September fällt das Urteil.

Wie würden Sie entscheiden? Die Ärztin war zutiefst davon überzeugt, dass die Frau körperlich und seelisch jeden Tag sehr schwer gelitten hat. Die Familie der Alzheimerkranken sah es ebenso, sie unterstützt die Ärztin bis heute. Hätte die Medizinerin ihrer Patientin wirklich den Tod verweigern sollen, weil diese ihn krankheitsbedingt nicht mit der gebotenen Klarheit herbeiwünschen konnte?

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Neigen Männer, die gern Pornos schauen, zu sexistischen Einstellungen gegenüber Frauen? Manche Feministinnen wie Alice Schwarzer behaupten das seit Jahren. Ein Forscherteam - ein Mann, drei Frauen - hat die Frage jetzt zum wiederholten Male untersucht. Ergebnis: ganz im Gegenteil.





Der frühere Bergsteiger Reinhold Messner, bald 75, hat sich in Südtirol ein Felshaus bauen lassen, eine minimalistisch-moderne Höhle direkt am Abgrund mit viel Glas, Beton und Aussicht. Spektakuläre Fotos davon finden Sie hier.





Viel zitierte Forscher sind wichtige Forscher. Manche zitieren sich einfach selbst und gründen große Teile ihres Ruhms auf nichts als Eigenlob. Die Fachzeitschrift "Nature" geißelt diese Praxis.





Vor über 170 Jahren endete die "Franklin"-Expedition im kanadisch-arktischen Archipel katastrophal: Beide Schiffe gesunken, alle Männer tot. Vor drei Jahren wurde die HMS "Terror" in 24 Meter Tiefe gefunden. Jetzt sind erstmals Taucher in den atemberaubend gut konservierten Rumpf vorgedrungen.

Zürcher Forscher entwickeln einen Impfstoff gegen Katzenhaar-Allergien. In drei Jahren soll er auf den Markt kommen. Das Besondere: Nicht der Mensch wird damit geimpft, sondern die Katze.





Angeblich interessiert sich US-Präsident Donald Trump dafür, Hurrikane mit Atombomben aufzulösen. Neu ist diese Idee nicht - US-Forscher allerdings haben schon vor Jahren eindringlich vor solchem Unsinn gewarnt.





Eines der dreckigsten Kohlekraftwerke der USA wird Ende des Jahres schließen - nicht aus Gründen des Klimaschutzes, sondern weil Kohle schlicht nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Die Navajo Generating Station in Arizona stieß zwischen 2010 und 2017 so viel Kohlendioxid aus wie 3,3 Millionen Autos im Jahr produzieren. Weitere Kohlekraftwerke werden folgen .

Quiz*

Wie hieß das zweite Schiff der Franklin-Expedition, das schon zwei Jahre vor der HMS "Terror" gefunden worden war?

Wie lange ist Honig haltbar?

Acht Minuten braucht das Licht für den Weg von der Sonne zur Erde. Wie lange ist es zum Pluto unterwegs?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter.

Bild der Woche

RooM/ Getty Images

Es fehlt etwas in vielen Gärten und Häusern von Indien bis nach Südostasien: Die lauten "Tokeh"-Rufe der Tokeh-Geckos sind selten geworden. Die insektenfressenden Reptilien landen mittlerweile massenhaft in der China-Apotheke. Getrocknet und pulverisiert sollen sie in der traditionellen Medizin gegen Impotenz, Asthma, Diabetes oder Hautleiden helfen. Ähnliche Behauptungen wurden schon vielen Tierarten zum Verhängnis.

Fußnote

9000 Wasserflaschen aus Plastik haben die Passagiere am Internationalen Flughafen von San Francisco bisher Tag für Tag gekauft. Damit ist nun Schluss. Der Airport hat die allgegenwärtigen Einwegbehältnisse verboten. Wer Durst hat, kann mitgebrachte Trinkgefäße an rund hundert Wasserspendern auffüllen oder sich vor Ort wiederverwendbare Flaschen zulegen. Ab 2021 will der Flughafen der erste müllfreie Airport der Welt sein.

* Quizantworten: HMS "Erebus" / Ewig - wenn der Honig kühl, trocken und in einem geschlossenen Gefäß verwahrt wird / 5,5 Stunden