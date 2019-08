Liebe Leserinnen und Leser,

in jüngerer Zeit lese ich häufig davon, dass Kinder mitbestimmen dürfen, wenn es um die Ausgestaltung von Spielplätzen geht. "Das ist keine gute Idee", denke ich - Vater eines vierjährigen Sohnes - dann reflexartig. Denn das einzige Gefühl, das eine mich auf Spielplätzen regelmäßig überkommende Langeweile noch übertreffen kann, ist die Sorge, dass mein Sohn sich seinen Kopf an irgendwelchen unsinnigen Felsformationen aufschlägt oder von einer windschiefen Holzkonstruktion aus drei Meter Höhe ungebremst auf den Boden plumpst.

Ute Grabowsky/ photothek.net Klettergerüst in Bonn

Für mich wäre es völlig okay, ein Spielplatz würde aus einer überschaubaren Sandfläche bestehen. Ein paar Förmchen dazu, und fertig ist der Spaß. Vorbei die Angst, den Kleinen aus den Augen zu verlieren; ganz überflüssig auch die Angst vor einem nachmittäglichen Besuch auf der Intensivstation. Aber Spielplätze sollen doch das kreative Denken unserer Kinder schulen, werden Sie jetzt einwenden. Reicht es nicht, wenn einer in der Familie kreativ ist (ich)?, lautet meine Antwort.

Wenn Sie mich nun für einen ausgemachten Helikoptervater halten, darf ich Sie mit folgendem Fall vertraut machen: Ein Abenteuerspielplatz in einer kanadischen Gemeinde unweit von Vancouver. Ein sehr liberales, fortschrittliches Land mit einem sehr smarten Premierminister (Justin Trudeau) - die müssen doch wissen, wie man's richtig macht, könnte man denken. Und dann dieses Desaster: überall Nägel, Sägen und Hämmer; das kommt davon, wenn man Kindern auf dem Spielplatz die (planerische) Macht überlässt.

Die Lektüre des folgenden Textes hat mich allerdings nachdenklich gemacht. Er stammt aus der Feder eines Mannes, der viele Jahre lang Spielplätze gestaltet hat. So weist der Spielplatz-Designer Günter Beltzig darauf hin, dass die Gestaltung solcher Orte häufig in den Aufgabenbereich von Landschaftsplanern fällt. Ob die unbedingt wissen, was für Kinder gut ist?

Mich erinnert das an eine eigene Recherche zum Thema Zooarchitektur, mit der ich vor etwa einem Jahr beschäftigt war. Wie sich herausstellte, sind für die Planung solcher Tierparks vielerorts noch immer vor allem Architekten zuständig. Die haben aber keinen blassen Schimmer davon, was für die Tiere gut ist. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, dem Besucher ein wohliges Erlebnis zu bescheren. Nur die fortschrittlichsten Zoos auf der Welt ziehen bei der Neugestaltung ihrer Gehege inzwischen Tierbiologen und Verhaltensforscher hinzu, die mit den Bedürfnissen von Affen, Löwen und Bären vertraut sind.

Was würde wohl geschehen, wenn so eine Entwicklung auch bei der Gestaltung von Spielplätzen um sich greifen würde? Und sich nicht mehr nur irgendwelche Bürokraten vom Grünflächenamt austoben dürften? Ich ahne, dass meine Vorstellung von überdimensionierten Sandkästen sich dann vermutlich nicht durchsetzen würde. Und das ist vermutlich auch gut so.

Herzliche Grüße

Frank Thadeusz

Feedback & Anregungen?

Abstract

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Wenn es um Bakterien geht, neigen viele von uns zu einer gewissen Hysterie. Dabei verkennen wir, dass unser Körper zu etwa 50 Prozent aus ihnen besteht. Auch die Verbindung von Keimen mit unhaltbaren hygienischen Bedingungen ist nicht zwingend richtig, wie diese Innovation belegt.





Im Magen großer Haie haben Forscher schon die kuriosesten Dinge wie Autoreifen oder Nummernschilder gefunden. Was Meeresbiologen jedoch in Weißen Haien vor der Küste Südafrikas entdeckten, war einigermaßen verstörend: Im Blut der Meeresräuber befindet sich ein Giftcocktail aus Schwermetallen wie Arsen und Blei, der jedes andere Tier der Erde umbringen würde, den großen Weißen offenbar aber nichts anhaben kann. Echt Heavy Metal, diese Haie.





Mir ist bisher noch kein Fahrradfahrer begegnet, der wirklich gern einen Helm trägt. Nun stellt sich heraus: Die Dinger sehen nicht nur doof aus, sie verleiten uns sogar zu riskantem Verhalten, wenn wir gar nicht im Sattel sitzen!





Mit jedem neuen Fall eines Amoklaufs stellt sich die immer gleiche Frage: Was ist nur mit diesem verstörenden Menschenschlag los, der zu so etwas fähig ist? Dieser Beitrag gibt Antworten aus psychiatrischer Sicht.





Frauen werden in Kürze die Welt beherrschen und die Männer völlig in den Hintergrund drängen; aber diese Entwicklung hat sicher nicht damit zu tun, dass sie angeblich fünf Dinge gleichzeitig erledigen können, wie sie selbst gern behaupten.





Wir wollen ja hier keine Panik schüren, aber wenn Sie bei dem Gedanken an Zecken schon immer ein gewisses Unbehagen verspürt haben, dann wird Ihnen dieses Prachtexemplar von einem Blutsauger vermutlich keine gute Laune bereiten.

Elementarteilchen - der wöchentliche Wissenschafts-Newsletter. Elementarteilchen ist kostenlos und landet jeden Samstag gegen 10 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Sie den Newsletter hier:

Quiz

Welche Temperatur erreicht ein einschlagender Blitz?

Welches noch heute existierende Lebewesen erschien bereits 80 Millionen Jahre vor den Dinosauriern auf der Erde?

Wie lange braucht das Licht von der Sonne zur Erde?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

Bild der Woche

Ibrahim YOUSSOUF/ AFP

Auf drei Beinen kann man nicht stehen, wenn man als Pferd zur Welt gekommen ist. Das Fohlen Sham al-Agha ist das derzeit prominenteste Beispiel dafür, dass im syrischen Bürgerkrieg auch Tiere zu Schaden kommen - und dass in dieser Situation mitunter das Mitgefühl obsiegt: Ein lokaler Hersteller von Prothesen baute der jungen Stute ein künstliches Bein.

Fußnote

103

Wissenschaftler aus Nordkorea wurden von Staatsführer Kim Jong Un mit dem "Befehl Nr. 008" belegt. Der Diktator belobigt darin die "außergewöhnliche schöpferische Kraft" der Forscher. Ihre Namen wurden auf der Titelseite der Parteizeitung abgedruckt. Die Ausgezeichneten erwarben sich ihre wissenschaftliche Exzellenz auf eine in Nordkorea besonders geschätzte Weise: Sie trieben das Waffenprogramm des kommunistischen Landes voran.

SPIEGEL+-Empfehlungsliste Wissenschaft

* Quiz-Antworten: 30.000 Grad Celsius. / Die Kakerlake. / Rund 8 Minuten und 19 Sekunden - Licht überwindet 300.000 Kilometer pro Sekunde, die Sonne ist 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.