Die Themen der Woche

Machtverlust der Grünen: »Sie werden uns an die Wand drücken«

Olaf Scholz düpiert die Grünen. Die Koalitionspartner lassen Robert Habeck und seine Leute auflaufen, dort wächst die Wut auf den Kanzler. Gehört die Ökopartei noch in diese Regierung? Die SPIEGEL-Titelstory.

Nach Koalitionskrach: Was taugen die Klimabeschlüsse der Ampel?

Die Ampelparteichefs bewerben ihren Deal als guten Kompromiss. Kritiker bezweifeln jedoch, dass dadurch tatsächlich etwas fürs Klima erreicht wird. Wer hat recht?

Koalitionsbeschlüsse zur Klimapolitik: So viel bringen Wind- und Solaranlagen an Autobahnen wirklich

Die Grünen sind zuletzt teils harte Kompromisse eingegangen. Immerhin: Am Rand neuer Autobahnen müssen künftig Solar- und Windkraftanlagen stehen. Der SPIEGEL hat Fachleute gebeten, den Effekt für das Klima zu berechnen.

Grüne und der Klima-Koalitionsgipfel: Leider unzuverlässig

Die Ampelkoalition weicht eine zentrale Errungenschaft des deutschen Klimaschutzgesetzes auf – und die Grünen lassen es geschehen. Inzwischen zeigt sich ein Muster: Die Partei fällt als Anwältin für Nachhaltigkeit zunehmend aus.

Habeck, Lindner, Scholz: Drei falsche Klimafreunde

Den Grünen fehlt es immer noch an Pragmatismus, den anderen an Prinzipienfestigkeit: Warum die Ampel beim Klimaschutz viel schlechter ist, als sie sein könnte.

Wärmepumpe oder »technologieoffene« Lösung: Was der Koalitionskompromiss für das Heizen bedeutet

Die einen jubeln, weil sie ein »Verbot von Gasheizungen« verhindert hätten – die anderen setzen weiterhin auf den Ersatz durch Wärmepumpen. Wie die Ampel das leidenschaftlich umkämpfte Thema nun angehen will.

Gefährdete Freiheit in der Krise: Es ist Zeit für eine wehrhafte Klimademokratie

Erhitzt sich die Erde weiter, geraten die liberalen Gesellschaften in Gefahr. Um sie zu retten, muss sich das Verständnis von Demokratie ändern. Mit »Ökodiktatur« hat das nichts zu tun.

Porsches heikles E-Fuel-Versprechen: Nicht ganz sauber

In Südamerika arbeitet Porsche an einer Fabrik für synthetische Kraftstoffe. Fans des Verbrennungsmotors sehnen den Erfolg des Modellprojekts herbei. Doch die Technik hält offenbar noch nicht, was sie verspricht.

Verbrenner-Aus in der EU: »Manche Politiker lassen die Leute absichtlich im Dunkeln«

Mit ihrem Einsatz für E-Fuels hat die FDP den Verbrennungsmotor keinesfalls gerettet, erklärt Autoprofessor Stefan Reindl – und das sei richtig so. Der Porschefahrer macht den Liberalen einen schweren Vorwurf.