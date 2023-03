Sowohl Google als auch Microsoft haben gerade angekündigt, KI-Systeme in ihre Office-Anwendungen zu integrieren. Lernende Maschinen werden ab jetzt Meetings protokollieren, Präsentationen erstellen, E-Mails vorformulieren.

Gigantische Mengen neuer Inhalte, maschinell generiert

Wenn Sie sich all das noch nicht vorstellen können, sehen Sie sich mal ein paar Bilder an , die das Bilderzeugungssystem Midjourney, dessen neue Version ebenfalls diese Woche präsentiert wurde, so liefert. Die Medienwelt wird in den kommenden Jahren geflutet werden mit einer gigantischen Zahl von Bildern, Texten, und bald auch Videos in zum Teil verblüffender Qualität, deren eigentliche Urheber Maschinen sind. Illustratorinnen und Stock-Fotografen werden es noch schwerer haben, ein Auskommen zu finden. Aber all das ist noch immer nur der Anfang.

Ein brandneues Start-up erzeugt jetzt auf Basis eines einfachen Selfies professionelle Porträtaufnahmen vor beliebigem Hintergrund. Man wird in Zukunft keinem Bild mehr trauen können, das irgendeine Person zeigt, ob berühmt oder unbekannt.

GTP-4 kann Websites auf Basis einer Kugelschreiberskizze programmieren, Code von Bugs befreien, Dokumentationen dazu schreiben und angeblich sogar eine US-Steuererklärung machen. Das Konzept »Text« bedeutet für eine lernende Sprach-KI etwas anderes als für uns im Alltagsgebrauch: Alles, was aus Buchstaben und Ziffern besteht, ist Text. Also auch Software. KI-Systeme werden künftig Programme schreiben.

Eine neue Zeit bricht an

Im Alltag der meisten Menschen werden diese Systeme als etwas Langersehntes auftauchen: So etwas wie Siri oder Alexa, mit dem man aber tatsächlich sprechen kann, weil sie sich an das vorher Gesagte erinnern – und die mehr können als auf den passenden Wikipedia-Eintrag zur eben gestellten Frage verweisen, sondern wirklich nützlich sind. Sobald Microsoft, das in OpenAI Milliarden investiert hat, seinen Sprachassistenten Cortana mit ChatGPT verschmilzt, bricht eine neue Zeit des Gesprächs zwischen Menschen und Maschinen an.

Ein anderer Effekt: GPT-4 kann zum Beispiel Bilder verbal beschreiben, was das Internet für blinde Menschen zu einem freundlicheren Ort machen wird.

Aber auch all das ist erst der Anfang.

Es wird praktisch keine Berufsgruppe geben, die irgendetwas mit Wissensarbeit oder Kreativität zu tun hat, deren Berufsleben in den kommenden Jahren nicht umgekrempelt wird. Wenn Sie das nicht glauben, unterhalten Sie sich mal mit Fachleuten für Proteinstrukturen. Deren Welt hat sich vor etwa vier Jahren dramatisch verändert, und der Prozess geht immer weiter.

Kollateralschäden so gut wie garantiert

Wir haben es also mit einer Technologie zu tun, die in vielen Bereichen gewaltige Auswirkungen haben wird und schon hat. Was passieren kann, wenn man lernende Maschinen allzu unkontrolliert auf die Menschheit loslässt, wissen wir bereits: Google und Facebook beispielsweise haben ganz aus Versehen Ökosysteme geschaffen , in denen sich – auch – Desinformation, Propaganda und Hass in nie dagewesenem Tempo und Ausmaß Bahn brechen können. Weil sie aus unserem Verhalten lernen.

Global wirkmächtige Technologien verursachen praktisch immer unvorhergesehene Kollateralschäden. Stichwort Klimakrise.