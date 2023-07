Sonnencreme, Wasser und Mützen: Der Hitzebus der Berliner Stadtmission hat das Mindestpaket gegen starke Sonnenstrahlen und hohe Temperaturen eingepackt. Es sind 33 Grad, am Himmel sind keine Wolken an einem Samstagvormittag in Berlin. Die Ehrenamtlichen Sabine und Frank fahren normalerweise im Winter mit dem Kältebus zu den Orten, an denen Obdachlose leben. Nun ist der Bus umfunktioniert und kommt auch im Sommer zum Einsatz. Denn Menschen, die auf der Straße leben, gehören zu den vulnerablen Gruppen bei Hitze. Aber auch alte oder kranke Menschen, Kinder und Schwangere sind gefährdert. Je heißer es durch die Klimakrise wird, desto gefährlicher werden Sonne und Hitze für uns alle, sagt Andrea Nakoinz von der »Allianz Klimawandel und Gesundheit«.