Der »Bild« reichte für ihre vermeintlich beruhigende Titelschlagzeilen der Geschäftsführer eines privaten Online-Wetterdienstes, ohne nennenswerten Hintergrund in Sachen Klima-, oder Attributionsforschung. Von dieser Sorte Pseudoexperten mit entlastender Botschaft gibt es international viele und auch in Deutschland einige – etwa einen Betriebswirt, der behauptet, Rinderhaltung verursache keine Treibhausgase. Kognitionswissenschaftler haben deswegen einen PLURV genannten Baukasten entwickelt, der helfen soll, Desinformation und Propaganda in Bezug auf die Klimakrise zu erkennen. Pseudoexperten (Pseudoexperten, Logikfehler, Unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei, Verschwörungsmythen) ist dabei das erstgenannte Erkennungsmerkmal.