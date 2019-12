die Sprache der Liebe, so heißt es, sei eine ganz universale. Sie funktioniert bislang ganz ohne Worte. Wenn es zwischen zwei Menschen funkt, dann genügen Blicke und ein paar Gesten - und schon ist es geschehen.

Wirklich? Vielleicht meint ein Franzose, der von "amour" spricht, etwas anderes als ein Türke, der "sevgi" säuselt oder ein Ungar der "szerelem" haucht - selbst wenn es alle ehrlich meinen. Zwar übersetzt das Wörterbuch die Begriffe allesamt mit "Liebe". Aber an was genau die Menschen bei dem Begriff denken, was genau die Sprecher einer Sprache damit assoziieren, das war bisher unklar.

Um das herauszufinden, untersuchten Linguisten etwa 2500 Sprachen und überprüften die Bedeutung von 24 Emotionswörtern, darunter Liebe, Angst, Hass oder Trauer. Erfasst wurden verwandte und beschreibende Wörter, die sich dem jeweiligen Konzept dieser Emotionsbegriffe nähern sollten.

JGI/ Tom Grill/ Blend Images/ Getty Images

Die Liebe, so zeigte sich bei der Auswertung, ist in allen untersuchten Sprachen und Kulturen positiv besetzt. Auch mit Freude oder Glück verbinden die Menschen angenehme Gefühle. Grundsätzlich unterscheiden sich die Sprachen also nicht.

Unterschiede gab es aber bei negativen Emotionen - sie können von Menschen sehr verschieden wahrgenommen werden. Im Persischen wird das Wort "ænduh" für Trauer verwendet, die Sprecher verknüpfen das Wort auch mit Bedauern oder Reue. Auf Dargwa, einer Sprache aus dem Nordkaukasus, wird der Begriff ("dard") eher mit Angst in Verbindung gebracht.

Und eine Überraschung, so fanden die Forscher heraus, sei in einigen südostasiatischen Sprachen positiv besetzt. In anderen aus der Region dagegen negativ - hier steht der Begriff im Zusammenhang mit Angst.

Sprachcomputer leisten immer mehr und können immer komplexere Sprachgebilde übersetzen. Aber vielleicht werden sie einige Fähigkeiten nie erlernen. Für uns Menschen bedeutet das: Um sich wirklich zu verstehen, muss man sich womöglich einfach kennenlernen. Und das ist heutzutage eine ganz gute Nachricht für die Völker dieser Welt.

Herzlich,

Ihr Jörg Römer

Abstract

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Im Alten Ägypten gab es Hieroglyphen, heute schicken sich die Menschen Emojis. Ihre Gemeinsamkeiten zeigt eine Ausstellung in Israel. Die Macher nennen die Schau "Emoglyphs".

Jährlich kürt das Wissenschaftsmagazin "Science" die wichtigsten Studien des Jahres. Mit dem ersten Bild eines schwarzen Lochs setzte das Journal dieses Jahr sogar eine Entdeckung an die Spitze der Liste, die bei einem anderen Magazin veröffentlicht wurde.

Feuerwolken sind ein seltenes Phänomen. Was sie mit den Buschbränden in Australien zu tun haben, lesen Sie hier.

Im Spannungsfeld des Glaubens haben es Archäologen in Jerusalem nicht immer leicht. Eine spannende Reportage über die Arbeit unter der israelischen Stadt.

Quizzen Sie sich durch das Wissenschaftsjahr: Auch so kann ein wissenschaftlicher Jahresrückblick aussehen.

Das Wissenschaftsjournal "Nature" wagt einen Ausblick in die Zukunft. Was im Jahr 2020 Forscher bewegen wird, lesen Sie hier.

Quiz

Was zeigt die Fujita-Skala an?

Welche Sportler werden besonders oft mit der Tommy John Surgery behandelt?

Warum haben viele Züge einen Sandkasten an Bord?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

SPIEGEL+-Empfehlungen aus der Wissenschaft

*Quiz-Antworten: Damit werden Tornado-Schäden in Relation zu deren Windgeschwindigkeit gemessen. Zu Beginn der Siebzigerjahre entwickelte die Skala der Sturmforscher Tetsuya Theodore Fujita / Baseballer: Pitcher leiden aufgrund der hohen Wurfbelastung häufig an Ellenbogenverletzungen. Die von einem US-Mediziner entwickelte Operation soll Linderung verschaffen. Sie wurde 1974 erfolgreich an dem Profispieler Tommy John durchgeführt / Zum Bremsen. Der Sand wird vor den Rädern auf die Schienen gestreut und erhöht die Bremswirkung. Der Einsatz von Streusand ist aber umstritten, da er die Elektronik der Gleissicherung stören könnte.