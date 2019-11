Mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll fließen jährlich in unsere Meere. Und bis eine PET-Flasche verrottet, vergehen 450 Jahre. Trotzdem steigt die weltweite Plastikproduktion immer weiter.

Eine der unzähligen Plastikflaschen, die durch die Ozeane treiben, landete im Sri-Lanka-Urlaub bei Christoph Schulz. Als er sich die Flasche genauer anschaute, fiel sein Blick aufs Haltbarkeitsdatum: 1986 stand da. Seit mehr als 30 Jahren war sie von einer Welle zur nächsten getragen worden, und noch immer schwamm sie durchs Meer. Als Müll. Für Christoph war es der Wendepunkt in seinem Leben. "Ich habe einfach überlegt: Wie werde ich Teil der Lösung und bin nicht mehr Teil des Problems", sagt er rückblickend.

Seit fast drei Jahren verzichtet er nun weitestgehend auf Plastik. Und einiges in seinem Leben hat sich dadurch verändert. Er kauft im Unverpackt-Laden oder auf Wochenmärkten ein, nimmt eine Dose mit zum Schlachter - und einige Produkte stellt er einfach selber her: zum Beispiel Zahnpasta, Spülmittel oder Deo. Und meist darf eine Sache bei der Herstellung nicht fehlen: "Natron ist so ein ziemlich cooles Mittel, das hat Oma schon benutzt zum Reinigen. Da kann man ganz viele Sachen draus herstellen. Das ist eine Geheimwaffe im Haushalt."

Auch sein Berufsleben hat Christoph umgekrempelt. Der Wahlberliner organisiert sogenannte Clean-ups, bei denen er mit anderen Helfern Strände vom Müll befreit, und mit seinem Unternehmen vertreibt er plastikfreie Produkte. Anfang des Jahres hat er auch ein Buch zum Thema plastikfreies Leben veröffentlicht.

Im Podcast erklärt Christoph, wie der Einstieg gelingen kann, wie er mit Rückschlägen umgegangen ist - und welches Gewürz unbedingt in eine selbstgemachte Zahnpasta gehört.

Antworten darauf gibt es in der neuen Folge des Podcasts "Smarter leben".

